Adelino participa da entrega de mudas de café em Vale do Anari e trata da causa animal com prefeito e Ong de Jaru

Parlamentar também participou do 3º Encontro Legislativo Municipal em Ariquemes

A cerimônia de entrega de mudas de café aos produtores do município do Vale do Anari ocorreu na quinta-feira (17), no palco da Praça da Prefeitura, a iniciativa faz parte do programa “Plante Mais” do Governo de Rondônia.

“Estive presente para prestigiar o evento, que está beneficiando 26 agricultores do município, com um total de 67 mil mudas de café clonal. Faço parte da Comissão de Agricultura na ALE e apoio totalmente este programa, pois nosso estado e genuinamente agrícola, e o nosso café tem melhorado e ganhado mercado, acredito que este é o caminho para melhorar a vida dos agricultores, é importante esse incentivo do governo, pois é plantando agora que todos colhem os bons frutos depois”. Disse o deputado Adelino Follador (União brasil).

O evento contou com a presença dos produtores, vice-governador, José Jordan (União brasil), o Secretário de Estado da Agricultura, Evandro Padovani, presidente da Emater, Luciano Brandão, prefeito do Vale o Anari, Anildo Alberton (MDB), presidente da Câmara, vereador Villacir (MBD), assessor da presidência da Emater, Lucas Follador, secretários municipais e autoridades de Machadinho D’Oeste.

Jaru

Em Jaru, também na quinta-feira (17), junto com o Lucas Follador, médico veterinário da Emater, o deputado Adelino esteve na prefeitura, com o prefeito em exercício, Jeverson Lima (MDB), e o pessoal da Ong Instituto Vitória dos Animais (IVA), de proteção animal, foi discutido sobre a parceria do município para a realização de uma ação de castrações, de cães e gatos, gratuitas, com a Drª Rosana de Ji-Paraná e o senhor Francisco do FERA, também a realização de uma Audiência Pública em Jaru, para discutir a causa animal, além do apoio necessário para fortalecer o trabalho da IVA. Ainda em Jaru, o parlamentar também esteve reunidos com o Ademir Negão, presidente das Associações do Idoso e Deficientes Físicos, discutindo sobre demandas das Associações.

3º Encontro Legislativo Municipal

Promovido pela Câmara Municipal de Ariquemes, Adelino Follador participou na quinta-feira (17) do 3º Encontro Legislativo Municipal, com palestras enriquecedoras e a participação de vereadores de quase todos os municípios de Rondônia. “Excelente evento”, resumiu o parlamentar.

Autor: Assessoria