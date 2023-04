Adolescente de 16 anos mata vizinha com facadas na cabeça durante briga, em Ji-Paraná – VIDEO

Nesta última quinta-feira, dia 27 de abril, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça em uma residência no bairro Boa Esperança. Segundo relatos da solicitante, sua vizinha conhecia o suspeito de ameaça. Porém, ao ser questionada pelos policiais, a vizinha negou qualquer conhecimento sobre o suposto agressor.

Enquanto a guarnição se deslocava até a delegacia para registrar a ocorrência, populares informaram que duas mulheres estavam brigando com facões no meio da rua, no mesmo local em que a viatura havia acabado de sair. Quando os policiais retornaram ao local, encontraram uma adolescente de apenas 16 anos desferindo facadas na cabeça da vítima, identificada como Ana Beatriz. No local, a PM também apreendeu o canivete que foi usado no crime.

Os policiais prontamente intervieram e apreenderam a adolescente. Ana Beatriz foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada à UPA, mas infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no pronto-socorro.

A adolescente confessou aos policiais que matou Ana Beatriz porque ela estava “fazendo casinha” com seu marido. Além disso, populares informaram que a sogra da adolescente teria incentivado o crime.

Um vídeo gravado por um morador do bairro mostra o momento exato da briga entre as duas mulheres, o que chocou a comunidade local.

Comando190

