Adolescente pega moto, atropela e mata mãe e menino de 5 anos na BR-319

Uma mulher de 24 anos e filho, de 5, morreram após serem atropelados por um adolescente motociclista na BR-319. O acidente aconteceu na noite de quinta-feira (11) no km 70, em frente à Vila Preguiça, entre Porto Velho e Humaitá (AM). A mulher foi identificada como Clelcianys Jesb Flores do Nascimento.

De acordo testemunhas, a mulher pedalava uma bicicleta com os dois filhos na garupa, quando foi atingida na traseira por um motociclista, que tem 16 anos.

A mulher e o filho de 5 anos foram lançados violentamente da bicicleta contra o asfalto.

A mãe e o filho de 5 anos morreram no local. A outra criança, de 3 anos, e o motociclista foram socorridos em duas ambulâncias do Samu até o Hospital João Paulo II.

Equipes da Polícia Militar do Amazonas, e Civil de Rondônia estiveram no local, assim como a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que fez o bloqueio do perímetro durante os trabalhos da perícia.

Em seguida os corpos foram removidos ao IML de Porto Velho. o trânsito foi liberado para ambos sentidos.

G1