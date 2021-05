Adoslecente de 13 anos foi assassinada a tiro no condomínio Orgulho do Madeira em Porto Velho

Na noite de quarta-feira (26) no condomínio Orgulho do Madeira, foi registrado o crime que vitimou Emanuele Cristine, de apenas 13 anos. Ela foi morta a tiro na zona Leste de Porto Velho, capital de Rondônia. Até o momento o assassino não foi preso.De acordo com as primeiras informações, prestadas por testemunhas no local, a jovem morreu com um disparo atingindo a região das costas e transfixou no tórax. Emanuele se encontrava no corredor do bloco 4, quadra 593 do condomínio.

O criminoso após cometer o ato, fugiu imediatamente tomando rumo ignorado. Equipes da Polícia Militar e uma do Samu foram acionadas ao local. Em seguida se constatou o óbito pelo médico de plantão.

A partir de agora os Agentes da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida (DECCV), começam o processo para apurar a motivação, bem como a autoria do assassinato da adolescente.

Fonte: Mixrondonia