Agevisa orienta suspensão temporária da vacinação contra Covid-19 em grávidas em Rondônia

Todos os municípios de Rondônia foram orientados nesta terça-feira (11) a paralisar a vacinação contra Covid-19 em grávidas. Segundo a Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) todos os municípios e gerências regionais de saúde já foram comunicados sobre a suspensão.

A orientação foi emitida durante a tarde, de maneira preventiva, pelo governo do estado antes do governo federal se posicionar.

No início da noite desta terça-feira (11), o Ministério da Saúde anunciou que a vacinação de grávidas e de puérperas no Brasil contra a Covid-19 será restrita somente às mulheres com comorbidades (doenças pré-existentes) e elas devem receber somente as vacinas CoronaVac e Pfizer.

A determinação vale até que sejam concluídas as análises de um caso raro de morte de uma gestante de 35 anos por causa de um acidente vascular cerebral hemorrágico (AVC) que pode ter ligação com o uso da vacina AstraZeneca.

O óbito ainda está em investigação e, segundo o governo federal, ainda não está comprovado que a vacinação tenha causado a complicação na gestante.

Ao G1, a Agevisa informou que ainda aguarda o documento oficial do Ministério da Saúde e a orientação atual é pela suspensão da vacinação no grupo em todo o estado.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1