Alan Queiroz é contra projeto que proíbe passaporte sanitário em Rondônia

Ao ocupar a tribuna na tarde desta terça-feira, 16, durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Alan Queiroz (PSDB) se manifestou favorável à vacinação contra a Covid-19. Como profissional de saúde, destacou a redução do número de casos com a ampliação da vacinação em Rondônia e observou que em lugares onde a vacinação parou, os índices de contaminados voltaram a crescer.

“Sou a favor da vacinação, sou pelo bem comum da sociedade, creio que a vacinação vai ajudar a gente a controlar esse mal que afeta a população e sou a favor do passaporte sanitário. Tem uma matéria tramitando na casa que proíbe o passaporte sanitário em locais públicos e eventos privados e desde já me coloco contra o projeto. Acho que a vacinação já deu prova de sua eficácia e precisamos continuar combatendo a Covid com todas as armas que temos em mãos”, disse o deputado Alan.

Fonte: Assessoria