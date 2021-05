Alan Queiroz firma compromisso para a realização de mini reforma no Centro de Esporte e Lazer – CEDEL Areal da Floresta

Parlamentar recebeu lideranças de região que apresentaram o pedido de recurso

No início desta semana o deputado Alan Queiroz (PSDB) recebeu em seu gabinete o professor de educação física Maicon Coria e o líder comunitário e presidentes da Associação Comunitária de Moradores e Amigos do Bairro Areal da Floresta Thiago Gonçalves de Moraes, conhecido como Thiagão 9.

Na oportunidade, as lideranças entregaram em mãos, um ofício pedindo apoio ao deputado no sentido de viabilizar recursos para reformar alguns pontos do Poliesportivo que se encontram completamente deteriorados pelo tempo e colocando em risco até a integridade física dos frequentadores do local.

Alan Queiroz, que se fazia acompanhar do vereador Dr. Junior Queiroz (PL), firmou compromisso com a comunidade do bairro Areal da Floresta e adjacências, e garantiu que vai liberar o recurso para a SEJUCEL, mas para isso, precisa-se fazer o levantamento dos gastos e o projeto dessa minirreforma, o que foi garantido pelas lideranças para o mais breve possível.

“A última reforma feita no local foi em 2013, portanto, a mais de sete anos e agora, vamos fazer esse levantamento do custo, e vamos sim, já que esses espaços públicos são os locais onde as pessoas procuram para praticar atividades esportivas e ter momentos de lazer preservando a qualidade de vida, por isso o nosso compromisso”, finalizou Alan Queiroz, ao dar ciência no documento recebido.

