Alero promove “Projeto Integração e Governança” para deputados e assessores

Durante vários dias parlamentares, chefes de gabinete e assessores participam de Oficinas na Escola do Legislativo.

A Assembleia Legislativa (ALE), via Escola do legislativo, que é mantida pelo parlamento estadual estará realizando no período de 25 a 31 deste mês de janeiro o “Projeto de Integração e Governança”. O evento é destinado aos deputados, chefes de gabinetes e assessores parlamentares, que assumirão seus cargos no dia 1º de fevereiro.

Durante o período de 25 a 31, no auditório da ALE e na Escola do Legislativo serão oferecidas Oficinas, que abordarão temas da maior importância para o bom funcionamento do trabalho legislativo. As cargas horárias são de 4 horas e 8 horas, dependendo da Oficina.

Os participantes terão a oportunidade de conhecer o sistema de funcionamento do legislativo estadual. Nas Oficinas serão abordados temas como tecnologia e ferramentas utilizadas pela Casa de Leis, processo legislativo e disposições cerimoniais. As Oficinas serão aplicadas por servidores da ALE pela manhã e à tarde.

Segundo o diretor-geral da escola dos deputados, Fábio Ribeiro, as Oficinas são uma “ótima oportunidade de os deputados, chefes de gabinete e seus assessores terem um conhecimento mais amplo do trabalho legislativo. O deputado é o elo da população com o Poder Público, por isso seu trabalho como legislador é fundamental no processo político”, diz o diretor.

Programação

25/01 (auditório da ALE)

8h às 12h, 4 horas/aula, Cerimonial com Josjane Michela e Araújo Barbosa, para chefes de gabinete

26/01 (auditório da ALE)

8h às 12h, 4 horas/aula, Oficina: Plenário, Carlos Alberto Manvailer (parlamentares e chefes de gabinete)

14h às 18h, 4 horas/aula, SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo) Carlos Alberto Manvailer (chefes de gabinete)

30 e 31/01 (Escola do Legislativo)

8h às 12h, 8 horas/aula, Sistema do Processo Eletrônico (e-TCDF), Daniel Benvindo de Carvalho, (chefes de gabinete mais um assessor por deputado)

Texto e foto: Assessoria I Escola do Legislativo