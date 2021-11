Alex Redano é eleito presidente do Colegiado de Presidentes de Assembleias Legislativas do Brasil

Colegiado reúne os chefes das 26 Assembleias e mais a Câmara Distrital (DF). Pela primeira vez, Rondônia irá presidir essa importante entidade

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Alex Redano (Republicanos), foi eleito nesta quinta-feira (25) como o presidente do Colegiado Permanente de Presidentes das Assembleias Legislativas do Brasil, entidade que reúne os chefes dos Legislativos Estaduais de 26 unidades da Federação e mais o da Câmara Distrital (DF).

Pela primeira vez, Rondônia irá comandar essa importante entidade que representa mais de mil deputados estaduais de todo o país. Redano já foi empossado no cargo e fica no mandato por um ano. A eleição ocorreu durante a realização da 24ª Conferência Nacional da Unale (União dos Legisladores e Legislativos Estaduais), que está sendo realizada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

“Assumo essa missão com muita responsabilidade e orgulho, por ser um representante de Rondônia e poder ser escolhido dentre os 27 presidente de Legislativos para comandar o Colegiado. Fico feliz e contem sempre com o meu trabalho, com a minha dedicação e o diálogo sempre, para a construção de um Parlamento cada vez mais forte e representativo”, destacou Redano.

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT) foi escolhido como vice-presidente e o presidente da Assembleia de Goiás, Lissauer Vieira (PSB), como secretário.

Alex Redano segue participando das atividades da 24ª Conferência Nacional da Unale até esta sexta-feira (26). Os deputados estaduais de Rondônia, Jair Montes (Avante), Cirone Deiró (Podemos), Geraldo da Rondônia (PSC), Dr. Neidson (PMN), Anderson Pereira (Pros), Eyder Brasil (PSL), Cabo Jhony Paixão (Republicanos), Alex Silva (Republicanos), Ribamar Araújo (PL), Ismael Crispin (PSB) e Ezequiel Neiva (PTB) também prestigiam o evento.

Texto: Eranildo Costa Luna-ALE/RO

Foto: Assessoria