Alex Redano recebe demandas de Associação dos Deficientes Visuais

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), recebeu em seu gabinete, a vereadora de Porto Velho, Márcia Helena Martins, a “Márcia Socorrista”, para tratar de algumas demandas, dentre elas, melhorias em serviços disponibilizados aos portadores de deficiências visuais de Rondônia.

A parlamentar relatou que a categoria pede apoio, na documentação para formação da Associação dos Deficientes Visuais de RO, uma vez que ela só pode receber recursos após todos os trâmites estarem resolvidos; Carteirinha de transporte público com até três acompanhantes, pois atualmente a classe só tem direito a uma, podendo este estar ocupado e não podendo acompanhar a pessoa com deficiência em questão. “Temos a situação da carteira permanente para deficientes visuais, ela precisa ser renovada, todo ano, para ter acesso a benefícios. Além, de trabalhoso é constrangedor, visto que a deficiência também é permanente, portanto, a carteira deveria também ser permanente”, disse a vereadora.

Além destas demandas, a vereadora disse que a classe pede ainda apoio aos eventos realizados para arrecadação de fundos visando melhorias à associação (a exemplo de um automóvel próprio), cursos na área de tecnologia e um local para o funcionamento da associação, sendo que eles se reúnem na associação dos surdos de Porto Velho (ASPVH), ocupando o espaço desta outra classe. “E quero agradecer ao deputado Alex Redano por nos receber e dar vez a essa classe que sofre em busca de uma vida mais digna”, concluiu.

O deputado, após ouvir todos os relatos, se solidarizou com os deficientes visuais e com suas dificuldades. E se colocou à disposição para ajudar no que for possível. “Se unirmos forças poderemos encontrar soluções para as demandas mais urgentes. Queremos proporcionar mais dignidade e qualidade de vida aos deficientes visuais de Rondônia. E agora tomando conhecimento destas demandas vamos atrás de atende-las”, afirmou o presidente.

Fonte: Assessoria