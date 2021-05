Alex Redano se reúne com presidente da AROM e discute pautas municipalistas

Deputado recebe Célio Lang e debate temas de interesse dos municípios

Tendo o apoio aos municípios como uma das prioridades de seu mandato, o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), reforçou esse compromisso municipalista ao se reunir, na tarde desta quarta-feira (05), com o presidente da Associação Rondoniense de Municípios (AROM), Célio Lang, que é prefeito de Urupá.

“Como presidente do Legislativo, tenho conduzido a nossa gestão com essa abertura para o diálogo, para que possamos somar esforços em torno de um só objetivo, que é o de levar benefícios à população. E para efetiva esse objetivo, é fundamental termos uma aproximação cada vez maior com os municípios”, explicou Redano.

Célio Lang disse que é importante que os municípios tenham abertura para debater temas municipalistas, com muitos deles sendo discutidos diretamente pela Assembleia Legislativa. “Como prefeito e presidindo a AROM, sei da importância dessa aproximação com a Assembleia e agradeço ao gesto do presidente da Casa, colocando o seu gabinete à disposição dos municípios de Rondônia”.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Texto: Eranildo Costa Luna-ALE/RO Foto: Diego Queiroz-ALE/RO