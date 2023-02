Alex Redano vai comandar a Assembleia Legislativa no segundo biênio

Mesa diretora do segundo biênio também foi escolhida neste dia 1° de fevereiro.

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos), que comandou a Assembleia Legislativa até a última terça-feira, 31, voltará a comandar o legislativo estadual no segundo biênio da legislatura que começou nesta quarta-feira, 1°. Empossado para o terceiro mandato consecutivo, Alex Redano, que possui base eleitoral em Ariquemes, mas que teve votos em todos os 52 municípios do Estado, foi escolhido por unanimidade entre os 24 novos parlamentares, para presidir o legislativo estadual do biênio 2025 a 2027.

A votação que elegeu Redano para comandar a segunda parte do novo mandato aconteceu logo após a sessão que elegeu a mesa diretora que será comandada por Marcelo Cruz no primeiro biênio.

Além de Alex Redano na presidência, também foram eleitos o 1º Vice-Presidente Afonso Cândido, 2º Vice-Presidente Rosângela Donadon, 1º Secretário Alan Queiroz, 2º Secretário Cássio Gois, 3° Secretário Edevaldo Neves, 4º Secretário Marcelo Cruz. Muito elogiado pelos deputados que proferiram o voto em plenário, Redano agradeceu o apoio de todos os deputados nesta nova eleição, bem como a todos que o ajudaram a comandar o legislativo entre os anos de 2021 a 2023, considerado um dos mais harmônicos dos últimos tempos da Assembleia Legislativa. Muito emocionado, agradeceu ainda à sua família, à sua esposa Carla Redano, seus filhos e especialmente à mãe Mércia Redano, que está internada em um hospital em Ariquemes, mas que segundo Alex, foi quem sempre a apoiou desde o início da sua jornada política.

Texto: Jocenir Sérgio Santanna/Secom ALERO

Foto: Thyago Lorentz/Secom ALERO