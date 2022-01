Alienação Parental: Como combater e quais são os seus efeitos?

Alienação parental é a interferência na formação psicológica do menor (criança ou adolescente) promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua responsabilidade, guarda ou vigilância, conceito este que é extraído através da leitura do Art. 20 da Lei 12.318/2010 (Lei da Alienação Parental).

Sob um ponto de vista psiquico, o psiquiatra Richard Gardner notou por meio de seus estudos que a prática de determinadas condutas a fim de destruir a figura de um dos genitores para obter a guarda dos filhos, pode ocasionar uma síndrome denominada de alienação parental. Nessa situação, o alienador (um dos pais) manipula a criança ou o adolescente a fim de que este demonstre um sentimento de aversão em face do outro genitor (alienado), dessa forma, o filho acaba se tornando um instrumento de agressividade. Na maioria das vezes, o genitor alienador é a mãe, haja vista que é ela quem acaba ficando responsável pela guarda dos filhos, consequentemente, o genitor alienado é o pai.

ORIGEM DA SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL

A Síndrome da Alienação Parental (SAP) trata-se de um distúrbio da infância que surge quase exclusivamente num cenário em que há disputas de custódia de crianças. Preliminarmente, manifesta-se por meio da campanha denegritória feita por um genitor (este que realiza “jogos manipulatórios” com a criança) a fim de que a própria criança reaja de maneira agressiva em suas relações para com o outro genitor.

Historicamente, as mudanças trazidas pelo tempo e pelas lutas classistas, os novos direitos e liberdades garantidas, a luta pela igualdade entre homem e mulher e além disso, a independência financeira que tanto enfatiza o sistema econômico atual, transformou a cultura, bem como fez com que os pensamentos e os estilos de vida fossem alterados. Com isso, cada vez mais pais e mães buscam sua independência, e, por vezes se distanciam da vida familiar. Em suma, tem-se que a origem de tal síndrome é histórica e moldada aos conflitos sociais e mudanças que surgiram ao longo dos anos.

COMO IDENTIFICAR A ALIENAÇÃO PARENTAL

De acordo com estudos, a prática forense tem ajudado a detectar indícios que o alienador está tentando prejudicar a relação do filho com o genitor alienado, a título de exemplo, pode-se citar práticas como:

a) Casos em que o genitor responsável revela que não dificulta que o genitor visitante veja o filho, porém não estimule a criança a ir.

b) Quando não permite que o outro genitor converse ao telefone com o filho.

c) Quando ignora os dias de visita e sai de casa com os filhos justamente nas datas previamente agendadas com o outro genitor.

d) Quando recusa informações ao outro genitor acerca do estado de saúde do filho, e eventos importantes que exigem a presença do genitor alienado.

Ao se deparar com a prática de tais condutas, a criança mostra-se com sentimentos de medo, nojo, repulsa em relação ao genitor alienado, passando a se desvencilhar do convívio familiar não só com o outro genitor, mas também com toda sua família.

A GUARDA COMPARTILHADA E SEUS BENEFÍCIOS

Uma das formas de se combater a prática da alienação parental é a adoção da guarda compartilhada no momento de discussão da custódia da criança. Esta modalidade de guarda se dá quando ambos os genitores dividem a responsabilidade legal pela tomada de decisões importantes referentes aos filhos menores, conjunta e igualitariamente, ou seja, ambos os pais possuem os mesmos direitos e as mesmas obrigações para com os filhos menores.

Com o objetivo de servir como base sólida para a tentativa de manter a vida do menor sem as bruscas mudanças e traumas causados pela separação dos pais, a guarda compartilhada se mostra importante e mais adequada. Com a guarda compartilhada, a criança continua tendo contato com seus genitores, o que evita a perda de uma referência familiar em relação aos pais.

EFEITOS JURÍDICOS DA ALIENAÇÃO PARENTAL

O parágrafo único do art. 4º da Lei da Alienação Parental garante à criança ou adolescente e ao genitor o direito de visitação assistida, salvo nos casos em que há imininte risco de prejuízo à integridade física ou psicológica do menor.

De acordo com o art. 5º do referido diploma normativo, quando há indícios reais de alienação parental, em ação autônoma ou incidental, se necessário, o juiz, determinará a realização de perícia psicológica ou biopsicossocial, conforme o caso, podendo haver, inclusive, entrevista pessoal com as partes, exame de documentos constantes nos autos, bem como exame para analisar a forma como a criança ou adolescente se manifesta perante eventuais acusações perpetradas contra o outro genitor.

Quando constatado as práticas de alienação parental, o art. 6º da Lei da Alienação Parental, aduz que o magistrado poderá, cumulativamente ou não, a depender da gravidade do caso, determinar as seguintes medidas:

. Declarar a ocorrência da alienação parental e advertir o genitor alienador;

. Ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado;

. Fixar multa ao alienador;

. Determinar acompanhamento psicológico a fim de auxiliar os envolvidos;

Importante salientar que em casos de persistência de tais práticas, faz-se mister a modificação da guarda.

CONCLUSÃO

Com o desenvolvimento de tal estudo, foi possível compreender que a prática da alienação parental acarreta diversos prejuízos à formação psicológica, intelectual da criança e adolescente, e é de extrema importância a utilização de mecanismos que coibem tais práticas.

A Lei 12.318/2010 é um eficaz instrumento jurídico direcionado ao combate da alienação parental, documento este que traz em seus dispositivos diversas medidas protetivas para os envolvidos na alienação parental, ampliando assim a proteção integral oferecida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em suma, repelir tal comportamento não só é incumbência do Poder Público, mas também é responsabilidade de familiares e pessoas próximas aos envolvidos coibir tal situação, ou seja, ao notar sinais que evidenciem a ocorrência de tais condutas, deve-se auxiliar a criança que se mantém em tal situação, haja vista sua ausência de discernimento para lidar com tal realidade.

Paloma Karine Fagundes