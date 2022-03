Alok se apresenta em Ji-Paraná neste sábado, 2

O DJ Alok realiza um show em Ji-Paraná (RO) no próximo sábado (2). O evento está marcado para 22h30 e acontece no Parque de Exposições da cidade. Os ingressos custam a partir de R$ 79,99 (confira abaixo).

O setlist do mais famoso DJ do Brasil sempre faz muita gente dançar e cantar junto. Isso porque sua característica é mesclar remixes de megahits do pop e do rock com sucessos próprios, como “Hear me now”. “Un ratito”, música em parceria com Luis Fonsi e a vencedora do BBB21 Juliette, também deve ser apresentada em Ji-Paraná.

O show na segunda maior cidade do estado acontece quase um mês depois de Alok lançar a música “Meu Amor” em parceria com Ixã, o novo jovem cantor rondoniense que estreou no cenário musical. O clipe deles já tem quase 3 milhões de visualizações.

Segundo a organização, esse vai ser o único show do DJ em Rondônia em abril e os ingressos ainda podem ser adquiridos de forma online (compre aqui).

Além de Alok, no sábado está marcada uma apresentação do trio ROOFTIME, conhecido da música eletrônica.

Os ingressos custam

R$ 269,69 para Backstage Street

R$ 129,99 para a área Prime Fire

R$ 100 (prime fire estudante)

R$ 79,99 para Vip Game (inteira)

R$ 39,99 para Vip Game (meia)

Informações sobre o show de Ji-Paraná estão disponíveis nos telefones (69) 98456-6149 / (69) 99284-3909.

No último fim de semana, Alok se apresentou no festival Lollapalooza, em São Paulo, e fez uma homenagem a Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters que morreu na Colômbia.

