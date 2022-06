Alunos concluem Oficina de capacitação na Escola do Legislativo

Escola dos deputados capacita servidores públicos em Disciplina de Liderança em Alta Performance.

Em razão do feriado de quinta-feira (16), Corpus Christi, foi desenvolvida somente a Oficina de Liderança em Alta Performance na Escola do Legislativo (EL), com sede em Porto Velho e mantida pela Assembleia Legislativa (ALE), presidida pelo deputado Alex Redano (Republicanos). Dezenas de alunos estão concluindo, hoje, a disciplina com duração de 12 horas/aula.

Após o encerramento da Oficina, hoje de manhã na EL, os alunos receberam o certificado de conclusão. Como sempre ocorre ao final dos inúmeros cursos de capacitação profissional, sempre priorizando o servidor público da Casa de Leis, mas também atendendo os demais servidores públicos (federal, estadual e municipal), além de a comunidade em geral com as vagas excedentes os concluintes recebem o documento de trabalho concluído.

O diretor-geral da escola dos deputados, Fábio Ribeiro, argumenta que o trabalho de capacitação profissional dos servidores “é fundamental para a melhoria da qualidade da mão de obra na área pública. Servidor público qualificado significa trabalhos legislativos eficientes e população bem atendida”.

Os cursos são gratuitos e, na ocasião da matrícula o aluno é convidado a doar uma lata de leite em pó de 400g ao Banco de Leite da escola. O produto arrecadado é doado a entidades assistenciais, que atendem crianças acima de um ano e a idosos, desde que estejam cadastradas na escola.

Texto e foto: Assessoria – Escola do Legislativo