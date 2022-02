Alunos podem solicitar cinco categorias de auxílio estudantil na Unir; veja como se inscrever

A Universidade Federal de Rondônia (Unir) está oferecendo mais de 1,5 mil bolsas de auxílios estudantis para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

As inscrições podem ser feitas através de um formulário online (clique aqui) até o dia 17 de fevereiro.

Também serão aceitas documentações em formato físico de candidatos que comprovadamente não puderem enviá-las de forma digital. Mas é necessário que o estudante solicite o agendamento de entrega presencial pelo e-mail caee@unir.br ou pelo telefone (69) 2182-2211, até no máximo o dia 14 de fevereiro.

As vagas são distribuídas proporcionalmente com a quantidade de alunos matriculados entre os oito campi, localizados em Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Presidente Médici, Rolim de Moura e Vilhena.

Para participar do programa é necessário estar regularmente matriculado, vinculado a pelo menos duas disciplinas do curso e participar do ensino remoto. Além disso, o candidato deve ter renda familiar de no máximo um salário mínimo e meio.

Confira abaixo a quantidade de vagas para cada município

Ariquemes – 40

Cacoal – 195

Guajará-Mirim – 143

Ji-Paraná – 149

Porto Velho – 811

Presidente Médici – 32

Rolim de Moura – 154

Vilhena – 126

O programa

Atualmente a Unir oferece cinco categorias de auxílios: alimentação, moradia, acadêmico, internet e informática. O programa carrega como objetivos:

Minimizar os efeitos da desigualdade social;

Garantir a permanência dos estudantes na universidade até o fim dos cursos;

Diminuir a evasão escolar;

Melhorar o desempenho, muitas vezes impossibilitado por questões socioeconômicas;

Contribuir para inclusão social através da educação.

