Anatel vai ampliar acesso à rede de banda larga em Rondônia

Após articulação de Marcos Rogério, 17 distritos rondonienses serão beneficiados com a instalação de redes de transmissão de dados em fibra ótica

A Agência Nacional de Telecomunicações divulgou a relação das localidades em Rondônia que serão contempladas com a instalação de redes de transmissão de dados em fibra ótica. O objetivo é ampliar o acesso à banda larga no estado, promovendo a inclusão digital e reduzindo as desigualdades sociais e regionais no país.

A conquista é fruto de um trabalho de articulação do vice-líder do Governo do Congresso, senador Marcos Rogério, junto à Anatel. “Desde meu mandato como deputado federal venho para aumentar a qualidade e a disponibilidade de internet móvel e fixa para a população rondoniense que, infelizmente, ainda sofre com um serviço de péssima qualidade”, ressaltou o senador.

De acordo com a relação da Anatel, 17 distritos rondonienses serão beneficiados. Em Porto Velho, por exemplo, o serviço chega para Jaci Paraná, Extrema, Vista Alegre do Abunã, União dos Bandeirantes, Nova Califórnia, Calama e São Carlos.

A instalação da fibra ótica nessas localidades será iniciada ainda este ano e a expectativa e de que seja concluída até 2024. A banda larga terá capacidade mínima de 10 Gbps (dez gigabits por segundo).

“A medida é extremamente relevante. No cenário atual de pandemia em que estamos vivendo, os serviços de internet e a telefonia tem se mostrado ainda essenciais. Essa infraestrutura moderna que será instalada nos distritos de Rondônia será fundamental para sanar os problemas de comunicação das comunidades, contribuindo para a inclusão digital e acesso à educação”, concluiu Marcos Rogério.

Saiba quais são as regiões beneficiadas

Cacoal: Riozinho;

Candeias do Jamari: Rio Preto do Candeias

Espigão d’Oeste: Boa Vista do Pacarama

Guajará-Mirim: Surpresa

Jaru: Tarilândia

Ji-Paraná: Nova Londrina

Nova Mamoré: Nova Dimensão e Palmeiras

Ouro Preto d’Oeste: Rondominas

Rolim de Moura: Nova Estrela

Porto Velho: Jaci Paraná, Extrema, Vista Alegre do Abunã, União dos Bandeirantes, Nova Califórnia, Calama e São Carlos.

