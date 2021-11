Anderson Pereira solicita que Governo garanta ultrassom 3D para gestantes com deficiência visual

Parlamentar afirmou que indicação visa deixar claro o compromisso e preocupação do Governo de Rondônia com o acesso dos deficientes visuais aos serviços básicos

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO deliberou positivamente a indicação do deputado estadual Anderson Pereira (PROS) para que o Governo de Rondônia garanta o acesso da pessoa com deficiência visual ao pré-natal humanizado com a realização de ultrassom em 3D em todo o território rondoniense.

Segundo Anderson Pereira, essa indicação visa deixar claro o compromisso e preocupação do Governo de Rondônia com o acesso dos deficientes visuais aos serviços básicos disponibilizados pelo poder público à população.

“Um mandato parlamentar também deve ser utilizado para garantir a equidade dos cidadãos no que tange aos seus direitos. Por isso, aguardamos um posicionamento do Governo para que comece a executar esse serviço, mostrando assim responsabilidade e compromisso com a inclusão social”, falou Anderson Pereira.

Seguindo essa indicação do deputado Anderson Pereira, o Governo de Rondônia irá garantir o direito das gestantes com deficiência visual de acompanharem sua gestão com mais tranquilidade, acompanhando e sentindo o desenvolvimento do feto, e principalmente, tendo certeza que vive em um Estado que valoriza a inclusão.

Texto e foto: Assessoria