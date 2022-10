Anita Jolly chega a final de trios em Panamericano de Ginástica Aeróbica na Colômbia

A rondoniense Anita Jolly se classificou em sétimo lugar para a decisão do Panamericano de Gimnasia Aeróbica na Colômbia. Ela participou na categoria juvenil junto com Alice Diniz e Maria Júlia. A grande final da competição acontece no sábado (29).

No estado, Anita Jolly foi a primeira ginasta filiada da Federação Rondoniense de Ginástica (FRG) pelo CECRO (Centro Esportivo de Ginástica) com as técnicas Juscimara Campos e Jucilene Oliveira, da capital rondoniense.