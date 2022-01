Anvisa decide nesta quinta sobre uso da CoronaVac em crianças

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) vai votar nesta quinta-feira (20) o pedido feito pelo Instituto Butantan para que a vacina CoronaVac possa ser aplicada de forma emergencial em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos de idade. A reunião está prevista para acontecer às 10h.

Como não há registro definitivo da CoronaVac no Brasil, diferentemente da Pfizer e da AstraZeneca, a decisão a ser tomada ficará a cargo da diretoria colegiada, com votos separados e definição por maioria simples.

Os diretores terão como base os subsídios apresentados pela Gerência-Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos e pela Gerência de Farmacovigilância. Cada diretor irá elaborar seu voto e, caso haja maioria simples pela aprovação, o uso emergencial será concedido.

Na terça-feira passada (11), o Butantan apresentou dados de um estudo que avalia a efetividade do imunizante tendo como base a vacinação de crianças no Chile. A Anvisa pediu esclarecimentos adicionais, que devem ser fornecidos na reunião desta quinta. Outra pendência são ajustes em relação ao plano gerencial de riscos.

Em agosto de 2021, a Anvisa reprovou, por unanimidade, a ampliação do uso emergencial da vacina CoronaVac para crianças acima de 3 anos de idade. Atualmente, no Brasil, apenas a vacina da Pfizer tem autorização para ser aplicada em crianças, mas apenas naquelas com mais de 5 anos de idade.

R7