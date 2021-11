Apae de Ariquemes recebe R$ 135 mil do presidente Alex Redano

Já foi empenhado recurso da ordem de R$ 135 mil para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Ariquemes, fruto de emenda do presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos). Esse investimento vai assegurar a implantação de um projeto de prevenção de pânico e de incêndio no prédio da unidade, oferecendo mais segurança aos professores, alunos, servidores e pais.

Alex Redano havia se comprometido em destinar o recurso, durante encontro com a presidente da Apae de Ariquemes, Hilda Salvático. A emenda atende ao pedido da vereadora de Ariquemes, Rosa da Saúde (Solidariedade).

“Todos somos sabedores do grande trabalho que a Apae faz no país todo e em Ariquemes não é diferente. Com a dedicação da Hilda Salvático e de outros abnegados, a Apae atende crianças, jovens e adultos com muito acolhimento. Por isso, estamos mais uma vez apoiando as ações da entidade, que tanto contribui com a nossa sociedade”, afirmou Redano.

A Apae de Ariquemes é uma das mais estruturadas do Estado, com uma equipe multidisciplinar realizando o acompanhamento aos alunos, atendendo com fisioterapia, desenvolvimento sensório motor, fonoaudiologia e outros.

Fonte: Asssessoria