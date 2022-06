APAE do Vale do Anari recebe recursos destinados por emenda parlamentar

O valor será destinado para compra de materiais pedagógicos e o desenvolvimento de atividades lúdicas.

Atendendo a uma demanda da APAE do Vale do Anari, o deputado Adelino Follador (União Brasil) destinou recursos, através de emenda parlamentar, para compra de materiais pedagógicos, são R$ 30 mil que já estão disponíveis para a instituição fazer as aquisições.

O pedido surgiu com uma visita que o deputado Adelino fez a APAE, junto com o presidente da Câmara, vereador Sargento Villaci (MDB), e o prefeito Anildo Alberton (MDB).

Os materiais irão auxiliar no desenvolvimento e independência dos alunos, pois a APAE precisa do auxílio do poder público para atender os alunos especiais, desenvolvendo atividades lúdicas e específicas para garantir o correto aprendizado.

Texto: Assessoria

Foto: Thyago Lorentz