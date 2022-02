Apenado com tornozeleira eletrônica e esposa são assassinados em Presidente Médici

O duplo homicídio aconteceu durante a madrugada desta quinta-feira, dia 10, em uma residência, localizada na Avenida Curitiba, bairro Cunha e Silva, no município de Presidente Médici.

De acordo com a Polícia, vizinhos ligaram para a Central de Operações da PM (190), relatando barulho de vários tiros e que logo em seguida, uma moto saiu do local. Prontamente, uma Guarnição foi até ao local e se deparou com um corpo caído nos fundos do quintal. Já dentro da casa, os PM’s localizaram o corpo de uma mulher.

O casal foi identificado como sendo Henrique da Silva, apenado monitorado por tornozeleira eletrônica e sua esposa, Alana Thais dos Santos. Próximo aos corpos, os policiais também localizaram um revólver municiado, porém um dos cartuchos estava “picotado”.

Comando190