Apenado com tornozeleira eletrônica é morto a facada em plena luz do dia, em Ji-Paraná

O homicídio aconteceu na tarde desta quarta-feira, dia 08, na Rua Estrada Velha, na entrada do Parque Ecológico de Ji-Paraná, em um ponto muito frequentado por usuários de drogas e ex-presidiários.

De acordo com a Polícia, populares ligaram para o 190 e informaram que havia um homem caído, próximo a uma porteira. Imediatamente, as Guarnições de Rádio Patrulha e o Corpo de Bombeiros foram até ao local e localizaram o apenado Ronivaldo Susar de Lacerda, caído, com vários cortes feito à faca na cabeça. Ele foi socorrido ainda com vida, mas acabou falecendo ao dar entrada no Pronto Socorro.

Comando 190