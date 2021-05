Aplicativo para agendamento de vacina é lançado pela Prefeitura de Porto Velho

A prefeitura de Porto Velho lançou na última sexta-feira (30), o aplicativo SASI, planejado para registrar informações sobre a população e facilitar o agendamento das vacinas conforme a faixa etária, comorbidades e grupos prioritários.

De acordo com a administração municipal, “o aplicativo segue os parâmetros do Plano Nacional de Imunização (PNI).”

Como baixar?

O aplicativo pode ser baixado em smartphones e deverá ser localizado nas plataformas Playstore do Google, e Itunes para IOS (Apple). Segundo a prefeitura, no momento do cadastro, o usuário deve ter em mãos um comprovante de residência, título de eleitor ou outro documento que comprove ser morador de Porto Velho.

Depois de cadastrado, o usuário poderá ser avisado pelo próprio dispositivo ou por e-mail sobre o dia, horário e local em que deverá comparecer para ser imunizado.

O sistema é autoexplicativo e funcional e, para ativá-lo, o usuário deve digitar o código PVH21.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1