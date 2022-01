Após brigar com a esposa, homem é preso armado bebendo em lanchonete

Lindomar Lucas da Rocha, de 45 anos de idade, foi preso na noite desta quarta-feira, dia 19, enquanto bebia cerveja em uma lanchonete, no 2º Distrito de Ji-Paraná. De acordo com a PM, a Central de Operações (190) recebeu várias ligações informando que havia um homem armado bebendo cerveja e que ele estava bastante nervoso no local, pois havia brigado com sua esposa.

Prontamente, as Guarnições de Rádio Patrulha, juntamente com uma Guarnição da Força Tática, se deslocaram para o local e abordaram o suspeito. Após uma busca pelo interior do carro do suspeito, os PM’s localizaram uma garrucha, calibre 32, com vários cartuchos intactos.

A polícia foi até a casa de Lindomar e encontrou a esposa machucada. Segundo ela, estava em outro bar bebendo, quando Lindomar começou uma discussão. Em seguida, eles foram embora e ao chegar na frente de sua casa, começaram outra briga, entrando em luta corporal.

Diante da situação, Lindomar recebeu voz de prisão e foi conduzido para a UNISP.

Comando190