Após cinco dias, Rondônia divulga boletim com dados de casos e mortes por Covid

Rondônia registrou nesta quarta-feira (15) 17 mortes por Covid-19, com o total de óbitos chegando a 6.688 desde o início da pandemia. Em casos confirmados, 281.603 rondonienses já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 1.108 desses contabilizados no último dia.

Os dados representam números acumulados dos últimos cinco dias e foram divulgados em boletim pelas Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Desde a semana passada, devido ao ataque hacker contra o site do Ministério da Saúde, o governo tem dificuldades para contabilizar os casos, mortes e o avanço da vacinação contra a Covid em Rondônia. Nesta quarta-feira, o governo informou que parte dos dados foi atualizado de maneira manual, mas não foi possível informar a idade e de quais cidades são os óbitos acumulados.

“Também não estão atualizados dados sobre vacinas, leitos e testes realizados, até que o sistema do Ministério da Saúde seja restabelecido, cuja previsão é quinta-feira (16)”, informou Agevisa, Setic e Sesau.

*Nos dias 1º ,10 ,11,12 ,13 e 14 de dezembro o governo de Rondônia não divulgou dados.

G1