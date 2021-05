Após encontrar carteira com R$ 12 mil pedreiro devolve ao dono em Santa Catarina

“Dinheiro para na vida sempre é bom, mas não dessa forma. Não preciso porque sou honesto e trabalhador. Sua consciência é mais importante do que tudo o que você faz”, diz o pedreiro que devolveu uma carteira de R$ 12 mil para seu dono depois de encontrá-lo na rua.

José Adilson Ferreira, 42, de Curitibanos (SC), estava a caminho de adquirir uma cesta básica quando se deparou com o objeto contendo dinheiro e papéis.

Ferreira se lembra de ter ido para o trabalho na manhã de uma terça-feira (25) de sempre e voltado para casa para almoçar. Quando voltou ao serviço, a primeira coisa que fez foi ir à escola de sua filha de 12 anos para obter uma cesta básica. Ele viu a carteira no chão no caminho e decidiu colocá-la de volta no lugar.

O incidente foi capturado em vídeo por uma câmera de segurança instalada em frente a um ferro-velho na área do Bom Jesus. O pedreiro disse que, ao abrir a carteira, as imagens e os nomes nos documentos permitiram que ele identificasse o dono.

Ele confirmou que poderia ser Ivo Mazzuco, ex-proprietário de uma mercado na cidade vizinha de Frei Rogério, que esteve no local. Ele telefonou para as contatos para perguntar como poderia encontrar o mesmo, pois conhece várias pessoas na área.

Mazzuco descobriu que havia deixado a a carteira no ferro-velho quando tinha ido comprar alguns itens. Quando voltou à empresa, checou as imagens da câmera de segurança para ver que o pedreiro havia localizado a carteira e foi procurá-la. As buscas mútuas logo foram bem-sucedidas e a carteira estava com o proprietário.

“Eu tinha toda a minha documentação, cheques e dinheiro comigo. Ele não tinha sacado nada. Eu ofereci a ele um bônus, mas ele se recusou a aceitar, então eu tive que persuadi-lo. Graças a Deus, tudo deu certo .Agradeço ao rapaz por devolvê-la com absolutamente tudo”, afirmou Mazzuco.

Fonte: Mixrondonia