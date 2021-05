Após êxito da vacinação Israel deve acabar com restrições da Covid-19 no país

O Ministério da Saúde de Israel anunciou no domingo que as proibições locais de conter Covid-19 serão suspensas depois que uma forte campanha de vacina quase removeu novas infecções.

Depois de três bloqueios, Israel reabriu continuamente sua economia, com o grosso da população adquirindo a vacina Pfizer-BioNTech e cerca de 92% das pessoas com 50 anos ou mais sendo inoculadas ou recuperadas.

No sábado (22), o mundo registrou apenas 12 novos casos do vírus, bem abaixo da alta diária de mais de 10 mil em janeiro.

As restrições sobre práticas de alto risco e o número de indivíduos que podem se reunir em uma determinada região permanecem em vigor, com um “Green Pass” fornecido pelo governo indicando proteção pós-vacinação ou reabilitação da Covid-19 permitindo mais mobilidade.

No entanto, no domingo, o ministro da Saúde, Yuli Edelstein, disse que não prolongaria o acordo, sugerindo que as restrições e o esquema do Passe Verde seriam suspensos no início de junho.

“A economia e o povo de Israel terão mais espaço para respirar”, disse ele, mas também alertou que, se a situação mudar, as sanções podem ser restauradas.

Para a maioria das visitas, as fronteiras de Israel permanecerão fechadas, mas começou a encorajar pequenos grupos de visitantes vacinados a aderir. A obrigatoriedade do uso de máscaras faciais em espaços fechados também será reexaminada pelo Ministério da Saúde.

Fonte: Mixrondonia