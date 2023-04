Após intervenção de Cláudia de Jesus, União deve entregar moradias em Ji-Paraná

Prefeito Isaú Fonseca e o deputado federal Lúcio Mosquini estão empenhados no atendimento da demanda.

Atendendo solicitação da deputada Cláudia de Jesus (PT), o Ministério das Cidades vai providenciar a entrega de moradias para famílias na cidade de Ji-Paraná. A parlamentar esteve recentemente em Brasília (DF) pedindo apoio do governo federal para que as obras do Residencial Morar Melhor II sejam entregues aos cidadãos que precisam de casa própria na cidade de Ji-Paraná. Com 91 prédios e 16 apartamentos em cada edifício, foram construídas mais de 400 moradias, mas cerca de 1.400 apartamentos estão abandonados.

Para reforçar a luta pela entrega dos apartamentos, o deputado federal Lúcio Mosquini (MDB) e o prefeito de Ji-Paraná Isaú Fonseca (MDB) também estiveram em Brasília, no Ministério das Cidades. A deputada Cláudia de Jesus agradeceu o envolvimento do prefeito e do deputado nessa luta tão importante para garantir o acesso à moradia para a população.

“Quero expressar minha gratidão ao prefeito Isaú e ao deputado federal Lúcio Mosquini pelo seu compromisso e dedicação na luta por moradias populares em nossa cidade. É uma questão crucial e estou feliz em ter parceiros comprometidos nessa causa”, afirmou a deputada Cláudia de Jesus.

A busca por moradia popular de qualidade é uma das principais bandeiras da deputada Cláudia de Jesus e ela agradece a todos que estão envolvidos nessa importante causa.

Texto: Cristiane Abreu, Francisco Costa / Assessoria parlamentar

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Related