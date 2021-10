Após ouro e prata, Rebeca encerra disputa no Mundial de ginástica em 6º lugar na trave

Após conquistar duas medalhas (ouro e prata), a ginasta brasileira Rebeca Andrade encerrou em 6º lugar neste domingo (24) na disputa na trave no Mundial de ginástica artística em Kitakyushu, no Japão.

Rebeca obteve a nota de 12,500, após sofrer uma queda no aparelho.

No sábado (23), Rebeca brilhou ao conquistar o ouro na final do salto, com 14,966, e a prata na disputa das barras assimétricas, com a nota de 14,633.

Dona de duas medalhas olímpicas, Rebeca conquistou o primeiro ouro feminino no mundial desde o feito de Daiane dos Santos, em 2003. Ela também se tornou a primeira ginasta do Brasil a ganhar duas medalhas numa única edição de Mundial.

Também neste ano, Rebeca Andrade alcançou marcas históricas nos Jogos de Tóquio: foi a primeira ginasta brasileira a conquistar uma medalha – e o ouro – nos Jogos Olímpicos; subiu ao pódio, de forma inédita para os ginastas do país, na prova do individual geral; ela também se tornou a primeira brasileira da ginástica – e a primeira mulher, entre todas as modalidades – a ganhar mais de uma medalha em uma mesma edição dos Jogos Olímpicos.

Mixrondonia