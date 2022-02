Após três alterações, duelo entre Porto Velho e Pimentense é cancelado por interdição da BR-364

E não deu! A equipe do Pimentense mais uma vez foi impedida de chegar a Porto Velho para o duelo diante da locomotiva da capital pela primeira rodada do Campeonato Rondoniense 2022. Através de nota, o Departamento de Competições da FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia) determinou o cancelamento da partida. A nova data do jogo ainda será divulgada pela entidade.

A decisão se deu pela interdição da BR-364 entre Ariquemes (RO) e Itapuã do Oeste (RO) por parte da Polícia Rodoviária Federal.

Esta é a terceira alteração no duelo. Ele estava marcada para sábado (19) no estádio Aluízio Ferreira. Através da FFER, o duelo foi alterado para domingo (20). Mas, a pedido da locomotiva foi adiada para sábado (26). E agora, foi cancelado, por hora.

Como resultado, o Porto Velho agora terá sua estreia em competições oficiais no ano na Copa do Brasil diante do Juventude (RS), quarta-feira (2). Enquanto que o Pimentense deverá estrar em campo, pela segunda rodada do Campeonato Rondoniense diante do Real Ariquemes, no domingo (6), no estádio Cassolão, em Rolim de Moura.

GE