Aposentados do INSS vão receber reajuste de 10,16%; teto vai a R$ 7.087,22

Os beneficiários do INSS poderão receber os percentuais de reajuste nos valores de seus benefícios a partir deste mês. Dessa forma, os aposentados e pensionistas do INSS que recebem um benefício superior a um salário mínimo terão um reajuste de 10,16%, que também será estendido aos beneficiários do auxílio-doença.

Essa porcentagem será aplicada de forma integral a todos que já estavam recebendo os seus pagamentos em 31 de dezembro de 2021.

Essa correção segue o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que foi divulgado na segunda-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que mede o impacto da variação de preços para as famílias com renda entre um e cinco salários mínimos. Esse reajuste vai impactar também o teto do INSS, que era de R$ 6.443,57, mas a partir do dia 1º de janeiro passou a ser de R$ 7.087,22.

No dia 31 de dezembro, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória atualizando o valor de quem ganha um salário mínimo, para o valor de R$ 1.212. Segundo informações do INSS, cerca de 23,4 milhões de pensionistas e aposentados recebem o valor do salário mínimo em seus benefícios.

Mesmo com o aumento estando acima do piso, os beneficiários que ganham um salário mínimo podem não ter ganho real, isso porque o valor de R$ 2 é referente a compensação devida pelo governo no ano passado, quando a inflação ultrapassou o que era previsto.

Sendo assim, os beneficiários que recebem mais do que o piso receberão a partir de janeiro o primeiro reajuste de 10,16%.

Calendário de pagamento INSS em Janeiro

O beneficiário que deseja consultar a data exata do pagamento, pode usar o número de seu benefício, considerando apenas o penúltimo algarismo, pois o INSS descarta o último dígito.

Benefícios até 1 salário mínimo

Final 1 25 de janeiro Final 2 26 de janeiro Final 3 27 de janeiro Final 4 28 de janeiro Final 5 31 de janeiro Final 6 01 de fevereiro Final 7 02 de fevereiro Final 8 03 de fevereiro Final 9 04 de fevereiro Final 0 07 de fevereiro

Benefícios superior a 1 salário mínimo

Final 1 e 6 01 de fevereiro Final 2 e 7 02 de fevereiro Final 3 e 8 03 de fevereiro Final 4 e 9 04 de fevereiro Final 5 e 0 07 de fevereiro

R7