Aprovada criação do auxílio emergencial para famílias atingidas pelas enchentes em Cacoal

Foi aprovada a criação do auxílio emergencial municipal para as famílias de baixa renda atingidas pelas enchentes em Cacoal (RO). O Projeto de Lei foi votado nesta sexta-feira (25) na Câmara de Vereadores.

Inicialmente serão contempladas cerca de 300 famílias, que receberão R$ 2 mil, cada uma, em saque único no mês de fevereiro. O auxílio foi criado com recursos próprios do Município.

A Prefeitura de Cacoal (RO) mapeou a situação de 1.323 famílias em áreas de risco e selecionou as 300 que devem receber o auxílio inicialmente, pois foram atingidas de forma gravíssima. Como o mapeamento ainda está acontecendo o número de beneficiários pode aumentar.

Aproximadamente 1,4 mil famílias já foram afetadas pela cheia dos rios em Cacoal (RO), a 480 quilômetros de Porto Velho. Os estragos que começaram há mais de uma semana, atingiram tanto a área urbana quanto a zona rural, onde pontes e estradas foram danificadas pela cheia dos rios.

Em 18 de fevereiro, a prefeitura publicou um decreto declarando situação de emergência na cidade. A grande quantidade de precipitação fez com que ao menos cinco rios que cortam Cacoal transbordassem, deixando mais de 400 famílias desalojadas e desabrigadas na área urbana e aproximadamente 1 mil famílias isoladas na zona rural.

G1