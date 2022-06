Aprovados no concurso da Sefin para auditores fiscais ganham apoio de parlamentar

Candidatos pediram apoio do parlamentar para mediar junto ao governador Marcos Rocha o chamamento dos remanescentes.

Os candidatos do último concurso público da Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia – SEFIN RO de 2017 que foi prorrogado com vigência até junho de 2024 estiveram reunidos com o deputado estadual Jair Montes (Avante) para pedir o apoio do parlamentar para que mediasse junto ao Governador Marcos Rocha o chamamento dos candidatos remanescentes.

“Considerando a projeção das aposentadorias para o cargo de auditor fiscal é essencial essa reposição e o apoio do deputado nesse sentido pra gente conseguir repor o quadro e continuar a arrecadação em patamares elevados.” Disse, Sérgio Furtado técnico tributário e um dos aprovados no concurso para auditor que aguarda o chamamento.

O número de vagas ofertadas ao cargo de auditor fiscal de Tributos Estaduais foi ampliado duas vezes. Originalmente, foram ofertadas 30 vagas para o cargo. Em novembro de 2020, esse quantitativo aumentou para 51 e, posteriormente, tiveram inclusão de mais 21 oportunidades, totalizando, agora, 72 vagas.

Felipe Fernando Azevedo também é um dos aprovados que aguarda ser chamado. “Esperamos agora que junto ao deputado o governo amplie de novo o número de vagas já que além das vagas autorizadas ainda existem as vagas devido a aposentadoria.” Disse ele.

O deputado Jair Montes na reunião tranquilizou os candidatos ao informar que vai tratar da situação na próxima reunião da mesa de diálogo e negociação.

Texto e foto: Assessoria