Árbitra assistente rondoniense atuará pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021

A árbitra assistente rondoniense Marcia Bezerra Lopes Caetano foi designada para atuar no clássico gaúcho entre Internacional e Grêmio em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2021.

Márcia Bezerra Lopes Caetano tem 47 anos, é policial militar e integra o quadro nacional desde 1999. Esta será a 23ª escala da profissional como árbitra assistente na atual temporada em jogos de competições nacionais promovidas pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Ela também atuou na temporada em uma escala como AVAR.

A rondoniense estará trabalhando juntamente com o árbitro carioca Marcelo de Lima Henrique e também com o assistente sul-mato-grossense Eduardo Goncalves da Cruz. Já o quarto árbitro será o gaúcho Jonathan Benkenstein Pinheiro. No VAR estará a frente o carioca Rodrigo Carvalhaes de Miranda, enquanto que a AVAR será o também carioca Silbert Faria Sisquim além do cearense Rodrigo Pereira Joia, que atuará como Observador de VAR.

Fonte: Folha do sul online