Área plantada de grãos em RO deve ter aumento de quase 6% em 2021, estima Seagri

A Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) estima um crescimento de 5,9% na produção dos principais grãos plantados em Rondônia, em 2021. A projeção inclui as culturas do arroz, feijão, milho, algodão e soja.

Conforme a secretaria, o destaque na elevação da produção de grande escala vai para a soja, que teve aumento de 37,9% na área plantada nos últimos cinco anos. Os dados são da gerência de agrodados da Seagri.

O valor bruto da produção agropecuária do estado foi 58% maior em fevereiro de 2021, comparado ao mesmo período do ano passado. Os melhores desempenhos foram na soja (R$ 3 bilhões), milho (R$ 1,2 bilhão) e o arroz (R$ 412 milhões).

Evolução dos principais grãos plantados em RO:

Soja

A produção na safra 2020/2021 cresceu 48,8% e a produtividade teve incremento de 7,9%. A soja em Rondônia ocupa aproximadamente 400 mil hectares. Nos últimos cinco anos, foram quase 38% de aumento na área plantada, com destaque para as regiões centro e norte do estado. Boa parte das áreas utilizadas eram pastagens degradadas, segundo o governo.

Algodão

Desde 2019, quando houve a liberação de plantio de algodão transgênico pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a área plantada da cultura em Rondônia aumentou 88,5% e chegou a 7,9 mil hectares, segundo o levantamento de grãos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Os principais municípios produtores são Cabixi, Pimenteiras do Oeste e Vilhena.

A estimativa de produção na atual safra é de 30 mil toneladas de algodão em caroço, 11,7 mil toneladas de algodão em pluma e 19,1 mil toneladas de caroço de algodão.

Feijão

Com produtividade de 982 kg/ha, o feijão teve aumento de 5,9% na área plantada nos últimos anos e deve fechar com 3,8 mil toneladas de produção neste ano.

Milho

A produção do milho teve crescimento de 1,3% neste ano, com previsão de 981 mil toneladas colhidas na safra de 2021. A área plantada é de cerca de 200 mil hectares.

Arroz

Com uma área plantada de 42 mil hectares, o arroz deve ter uma produtividade de 3.238 kg/ha. O aumento na produção em relação à safra anterior é de apenas 0,1%.

Café

Apesar de uma redução de 26% na área de produção entre 2016 e 2020, o café registrou melhoria na produtividade (85,5%) e, consequentemente, na produção (37,35%). De acordo com a Seagri, isso ocorreu principalmente pelo uso de tecnologias e condições climáticas favoráveis.

Os maiores produtores de café em Rondônia são Alta Floresta D’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Cacoal, Ministro Andreazza, Nova Brasilândia D’Oeste e São Miguel do Guaporé.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1