Arrecadação de leite materno registra queda em Rondônia; saiba como e onde doar

A quantidade de doadores de leite humano no Banco de Leite de Rondônia caiu quase 65% em março deste ano se comparado ao mesmo período do ano passado. De acordo com a coordenação da unidade, a quantidade não é suficiente para atender a demanda sequer dos hospitais de Porto Velho.

No final dessa matéria você descobre como doar leite em Porto Velho

“Nossa meta seria atender todas as UTI [Unidades de Terapia Intensiva] neonatais, inclusive dos hospitais privados. Mas infelizmente nem conseguimos atender a totalidade da UTI do público. Temos 26 leitos na UTI neonatal do Hospital de Base, mas não conseguimos atender todos os bebês com leite humano”, aponta a coordenadora Taiane Falcão.

De acordo com os dados cedidos pelo banco, em março de 2022 foram coletados 61,8 litros de leite humano. Este ano, durante o mesmo mês, a arrecadação foi de 58,8 litros.

No entanto, Taiane ressalta que a quantidade realmente utilizada é muito menor, isso porque o leite passa por uma seleção, caso ele não esteja em conformidade com a qualidade esperada – como cheiro, coloração e acidez -, precisa ser descartado.

De todo o leite arrecadado em março deste ano, por exemplo, apenas 15% foi aproveitado.

Doação e aproveitamento de leite humano em Rondônia

Quantidade Arrecadada (litros) Quantidade Aproveitada (litros) Março de 2022 61,8 15,9 Março de 2023 58,8 9,2

Fonte: Banco de Leite de Rondônia

Importância de doar leite

Pediatras afirmam que o leite materno deve ser o único alimento nos primeiros 6 meses de vida e que pode continuar fazendo parte da alimentação da criança até os 2 anos. O leite previne doenças de saúde nas crianças.

Quando a amamentação direta não é possível, entra a importância da doação de leite. O Banco de Leite de Rondônia recebe doações de Porto Velho e Candeias do Jamari (RO) para atender os bebês internados em UTIs neonatais.

“Eu via no ato de alimentar, um elo muito bom, muito importante com o meu filho. E amamentar não é fácil, é desafiador. Então se eu conseguia fazer isso pelo meu filho e eu tinha leite suficiente para poder ajudar outras crianças que estavam precisando, achei que era até um dever da minha parte”, aponta Raviny, uma doadora.

Como doar?

O Banco de Leite de Rondônia fica em anexo ao Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, em Porto Velho. Ele foi criado há quase 20 anos para atender as necessidades do estado. De acordo com a coordenadoria, por conta de questões de armazenamento e percurso, não é possível arrecadar leite em outras regiões do estado, além de Porto Velho e Candeias.

Para ser doador, os candidatos precisam seguir três passos:

Passo 1 – Preencher um cadastro que pode ser feito presencialmente – no Banco de Leite – ou de forma virtual, através de um link do Google. No caso do preenchimento on-line, as informações vão direto para o e-mail do banco e uma assistente social entra em contato.

Passo 2 – É imprescindível que a pessoa candidata esteja em bom estado de saúde. Caso ela não tenha exames médicos atualizados, a equipe do Banco solita esses exames que podem ser feitos no próprio hospital de base.

Passo 3 – Caso os exames apontem bom estado de saúde, a pessoa recebe uma visita em casa de uma das servidoras do Banco de Leite. Nesta visita são entregues kits objetos de higiene e armazendo para extração do leite, além de ser feita toda instrução do procedimento correto.

G1