Arroba do boi gordo começa abril custando R$ 210 em cidades de RO; veja cotação

O mês de abril começou com a arroba do boi gordo custando, em média, R$ 226,04 em Rondônia, revelou a nova cotação da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater-RO).

A pesquisa, feita entre 3 e 7 de abril, mostra o valor que é pago à vista ao produtor pela arroba do boi gorda nas cidades de Rondônia.

O menor valor da cotação foi encontrado em três cidades: Vale do Anari (RO), Rolim de Moura (RO) e Rio Crespo (RO), onde a arroba é comercializada por R$ 210.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, a arroba do boi gordo perdeu cerca de 17% do valor de venda no estado.

O valor médio da arroba é calculado com base no preço cobrado pelos produtores rurais de Rondônia. Além do preço a nível estadual, a pesquisa da Emater indica a média da arroba em algumas cidades (veja na tabela abaixo).

Preço da arroba do boi gordo em RO

Município Preço da @ Alta Floresta do Oeste R$ 232 Alto Alegre dos Parecis R$ 236 Ariquemes R$ 228,02 Cabixi R$ 234,50 Cacoal R$ 230 Chupinguaia R$ 235 Corumbiara R$ 231,50 Costa Marques R$ 215 Jaru R$ 214 Ji-Paraná R$ 234 Machadinho d’Oeste R$ 220 Nova Brasilândia R$ 238 Ouro Preto R$ 229 Pimenta Bueno R$ 230 Porto Velho R$ 215 Rio Crespo R$ 210 Rolim de Moura R$ 210 Santa Luzia R$ 222,68 Vale do Anari R$ 210 Fonte: Emater-RO

G1