Arroba do boi gordo volta a subir e começa julho custando R$ 266 em Rondônia

O preço médio da arroba do boi gordo segue subindo em Rondônia, segundo a cotação divulgada pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado (Emater-RO), na primeira semana de julho, o preço médio da arroba foi de R$ 266,26.

No levantamento mais recente, o preço médio da arroba do boi gordo foi 1,19% maior do que o comercializado na última semana do mês anterior, quando era pago R$ 261,60.

A cotação da Emater refere-se ao preço médio pago ao produtor rural. Veja, abaixo, os valores em algumas cidades.

Cotação do boi gordo à vista em RO

Município Preço da @ Alto Alegre dos Parecis R$ 260 Ariquemes R$ 266 Cabixi R$ 266 Cacoal R$ 280 Chupinguaia R$ 270 Corumbiara R$ 271 Espigão d’Oeste R$ 284 Guajará-Mirim R$ 270 Jaru R$ 251 Ji-Paraná R$ 271 Machadinho do Oeste R$ 260 Nova Brasilândia R$ 270 Pimenta Bueno R$ 255 Porto Velho R$ 295 Rio Crespo R$ 260 Rolim de Moura R$ 265 Santa Luzia R$ 258,21 São Miguel do Guaporé R$ 260 Vale do Anari R$ 235 Fonte: Emater RO

Maior e menor valor

O município de Vale do Anari (RO) apresentou o menor valor da arroba do boi gordo, sendo R$ 235. O maior valor foi encontrado em Porto Velho onde é cobrado R$ 295 por arroba.

G1