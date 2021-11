Asdericel é campeã brasileira de soccer society no PR

A Asdericel faturou o Campeonato Brasileiro Feminino de Soccer Society em Paranaguá (PR). As rondonienses bateram na final o Ijuí (RS) por 2 a 1. Os gols marcados pelas laranjas foram de Sabrina Cerqueira. Ana Paula Cortez, da Asdericel, foi eleita melhor jogadora da competição.

Na campanha, as laranjas rondonienses venceram o Rio Branco por 4 a 1 no Rio Branco, fizeram 8 a 1 no Bayern, 3 a 2 no Parque Iguaçu, nas semifinais empatou por 4 a 4 com o Awen e passou pelo shoot-out por 2 a 0.

Para participar da competição, as rondonienses foram indicadas pela Federação Rondoniense de Soccer Society. A competição é da Confederação Brasileira da modalidade.

