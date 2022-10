ASMODEUS: PC realiza megaoperação para cumprir 110 mandados contra traficantes

x

A Polícia Civil do Estado de Rondônia iniciou o dia desta quinta-feira (13) com uma megaoperação nas cidades de Porto Velho, Ji-Paraná, Pimenta Bueno e Ouro Preto do Oeste, com aproximadamente 115 policiais em campo para o cumprimento de 110 ordens judiciais de prisão, busca e apreensão e sequestro de bens e valores.

A ação ocorre no âmbito de inquérito policial que tramita na Delegacia Regional de Ji-Paraná, no qual se apura os crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais, tendo como alvos 21 pessoas, além de empresas.

De acordo com os delegados que coordenam a ação, o grupo investigado movimentou a espantosa quantia de 102 milhões de reais no último quinquênio, sendo sua principal atividade o trafico de drogas interestadual, utilizando empresas de locação de veículos (garagem) para lavagem do dinheiro obtido com a atividade criminosa.

As ordens judicias foram expedidas por um colegiado de juízes vinculado à 3ª vara criminal de Ji-paraná, sendo quinze (15) prisões e vinte e uma (21) buscas e apreensões, nas cidades de Porto Velho, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno e ainda no estado do Amazonas. Além das prisões e buscas, foi determinado vinte e três (23) ordens de bloqueio de bens e ainda cinquenta e uma (51) ordens de sequestro de veículos automotores. As determinações atingem pessoas físicas investigadas e empresas.

Ainda de acordo com os investigadores, no decorrer da investigação, que já tramita há mais de um ano, foram apreendidos 90 (noventa) quilos de pasta base de cocaína vinculada a essa organização criminosa.

A operação foi denominada ASMODEUS, em referência ao demônio da luxúria, já que alguns investigados ostentavam em redes sociais a utilização de carros de luxo e viagens.

Comando190