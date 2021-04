Assaltante leva tiro no peito durante roubo e comparsa é preso com armas, em Ji-Paraná

O roubo aconteceu na tarde desta terça-feira, dia 13, em um sítio, localizado no KM 11 da BR 364, entre Ji-Paraná e Presidente Médici. Um assaltante foi preso e o outo levou um tiro no peito por uma vítima que reagiu ao assalto.

De acordo com a Polícia, dois indivíduos invadiram uma propriedade rural, próximo ao Posto Perfil e anunciaram o roubo. Em seguida, fugiram do local em uma motocicleta Honda Titan, de cor vermelha.

Logo em seguida, a Central de Operações da PM (190) recebeu uma ligação informando que havia uma pessoa baleada em uma estrada de chão, no KM14.

Imediatamente, as Guarnições de Rádio Patrulha foram até ao local e se depararam com dois jovens parados na estrada, sendo que um deles, identificado como Rafael Xavier Gomes, estava ferido com um tiro no peito. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o conduziu ao HM.

O outro indivíduo, identificado como sendo um adolescente de 17 anos, que estava ao lado do rapaz baleado, confessou o roubo e falou aos PM’s que logo após terem saído do sítio, tentaram abordar uma outra vítima que estava trafegando em uma moto, mas a vítima também estava armada e desferiu um tiro, acertando seu comparsa.

Com a dupla, os PM’s localizaram um rifle 22, um revólver calibre 38, municiado e todos os produtos que foram levados do sítio. Na UNISP, os policiais constataram que o assaltante baleado, Rafael Xavier Gomes, estava foragido da justiça. Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Comando190