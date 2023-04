Assembleia aprova projeto que torna obrigatória instalação de detectores de metais em escolas

Votação aconteceu durante as sessões de terça-feira (11).

A Assembleia Legislativa de Rondônia aprovou o Projeto de Lei 44/2023, de autoria do deputado Cássio Gois (PSD), que torna obrigatória a instalação de portais de detecção de metais nas escolas da rede pública do estado. A votação aconteceu durante as sessões de terça-feira (11).

De acordo com o projeto, estatísticas apontam o aumento da violência nas escolas, com ataques com arma de fogo e arma branca, nos últimos anos. Dessa forma, conforme o deputado, a falta de segurança externa e interna nas unidades de ensino deve ser enfrentada pelo poder público.

Os detectores de metal fixos devem ser instalados nas entradas das escolas, e todas as pessoas, alunos e funcionários, devem passar pelo equipamento. “Educação não é despesa. Educação é investimento. Educação é segurança. Educação é proteção às nossas crianças e adolescentes, e a todos que fazem parte da escola”, enfatizou o deputado Cássio Gois.

O projeto foi aprovado por todos os deputados presentes e segue para sanção do Poder Executivo. A população pode acompanhar as sessões presencialmente, ou pelo canal da TV Assembleia, 7.2, ou ainda pelo canal no YouTube.

As sessões ordinárias acontecem às terças-feiras, às 15h, e às quartas-feiras, às 9h. Mais informações acerca dos projetos podem ser encontradas no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (Sapl).

Texto: Eliete Marques I Secom ALE/RO

Foto: Cléber Souza I Secom Governo de Rondônia