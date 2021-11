Assembleia convoca Audiência Pública para discutir passaporte sanitário da Covid-19 em Rondônia

Deputado Jair Montes quer ouvir a sociedade sobre a obrigação do passaporte de vacinação contra a Covid-19 para acesso a eventos e espaços públicos e privados

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), atendendo ao requerimento proposto pelo deputado estadual e primeiro secretário da mesa diretora da Casa de Leis, Jair Montes (avante) convocou para a próxima quinta-feira, 11, Audiência Pública para discutir sobre o passaporte sanitário no estado de Rondônia.

De acordo com o deputado Jair Montes, considerando a complexidade do tema e seus reflexos para toda a comunidade do estado de Rondônia, se faz necessário uma ampla discussão, avaliando os prós e contras de qualquer decisão a ser tomada pelo poder público estadual.

“Considerando que o passaporte é o documento comprobatório do esquema vacinal contra a Covid-19, que permitirá acesso a diversos espaços públicos e privados e por se tratar de um tema novo e polêmico, de grande impacto social, precisamos ouvir a sociedade para saber o que cada setor pensa, quais os benefícios e os problemas que o passaporte sanitário possa proporcional”.

A audiência pública acontece no dia 11 de novembro, no Plenário Lucia Tereza do Palácio Marechal Rondon, localizado à Avenida Farquard, 2562, Bairro Olaria, com início às 9 horas. O evento será realizado de forma presencial e remota e será transmitido pelas redes sociais da Assembleia Legislativa e pela TV Assembleia.

Texto: Jocenir Sérgio Santanna/ALE-RO

Foto: Thyago Lorentz/ALE-RO