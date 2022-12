Assembleia Legislativa aprova orçamento de R$ 13 bilhões para 2023

Orçamento para o próximo ano cresceu em mais de R$ 3 bilhões.

A Assembleia Legislativa de Rondônia aprovou o Projeto de Lei 1696/2022, referente à Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2023. A proposição prevê receita em mais de 13 bilhões. A votação aconteceu na noite de quarta-feira (14), em sessão extraordinária da Casa Legislativa.

Antes da sessão extraordinária, a Comissão de Finanças, Economia, Fiscalização Financeira e Orçamentária se reuniu para deliberar sobre a LOA. O projeto foi relatado pelo deputado Chiquinho da Emater (PSB), que apresentou parecer favorável. O projeto recebeu cinco emendas. Os outros membros da comissão acompanharam o voto do relator.

O valor total estimado para 2023 é de R$ 13.402.836.510,00, que compreende as receitas e despesas do governo, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e Assembleia Legislativa de Rondônia.

Em plenário, os deputados presentes aprovaram o projeto. No ano passado, o orçamento aprovado para 2022 foi no valor de R$ 10.008.854.374,00.

A LOA é um instrumento que concretiza o que foi planejado no Plano Plurianual (PPA), em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), compreendendo o orçamento fiscal e a seguridade social e abrangendo todos os poderes do estado, órgãos e entidades da administração direta e indireta.

Na mesma sessão extraordinária, também foi aprovado o projeto 1695/2022, que se refere ao Plano Plurianual (PPA). As proposições podem ser acessadas por meio do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (Sapl).

Texto: Secom/ALERO

Fotos: Thyago Lorentz/ALERO