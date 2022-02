Assembleia Legislativa empossa mais 14 aprovados em concurso público

Presidente Alex Redano comandou a solenidade de posse

A Assembleia Legislativa empossou, nesta quarta-feira (03), mais 14 servidores efetivos em diversos cargos e funções da Casa. Eles fazem parte de um grupo de 25 aprovados no concurso público, sendo os últimos chamados para a posse, encerrando o número de vagas oferecidas no certame.

Os demais 11 convocados ainda estão em fase de entrega de documentação, dentro do prazo estabelecido no edital.

O presidente da Casa, Alex Redano (Republicanos), comandou a solenidade de posse, que contou com as presenças dos deputados Jair Montes (Avante), 1º secretário, e Ribamar Araújo (PL), além do secretário geral, Marcos Matos, e do secretário Legislativo, Carlos Manvailler, o presidente do Sindler, Mirin Brito, além de familiares dos empossados.



“Sejam bem vindos ao Legislativo. Acredito que a expectativa em torno da posse era enorme e estamos fazendo justiça a quem se esforçou e foi aprovado. No final do ano, assinei a convocação de todos os que aguardavam o chamamento, dentro do número de vagas, e estamos felizes em garantir esse direito. A Casa com certeza ganhará muito com a chegada de mais servidores efetivos qualificados”, destacou Redano.



O presidente disse ainda que “dar as boas vindas, todos fizeram por merecer. Vários dos aprovados, já empossados, estão trabalhando com muita dedicação e têm o reconhecimento de todos, integrando os servidores efetivos da Casa”.

O deputado Jair Montes lembrou que “foi uma disputa com outros muitos candidatos e agora chegou o momento da posse, após uma espera. Que Deus abençoe a todos, que possam crescer e ajudar ao Legislativo crescer ainda mais. Sejam todos bem vindos”.



O deputado Ribamar Araújo parabenizou aos empossados e suas famílias. “Quero dizer que estão tomando posse num momento especial e muito bom: sob a presidência de um grande gestor, que é o Alex Redano, além de estarmos vivenciando um momento de tranquilidade no Legislativo. Em anos passados, eram tantos escândalos que até constrangiam os servidores. Isso acabou, felizmente!”.

Empossados

Foram empossados três advogados, seis analistas legislativos, quatro assistentes legislativos e um consultor legislativo.



O advogado Arthur Nobre Borges, em nome dos demais empossados, fez um breve discurso. “Registrar a nossa luta ao estudo, ao concurso público, furto de nossa dedicação e de nossas famílias, além de renúncias diversas.

Hoje, colhemos os frutos desse esforço e quero registrar a nossa alegria e o nosso agradecimento ao presidente Alex Redano e aos demais deputados. Vamos atuar para que a sociedade possa ser beneficiada com o nosso trabalho”, afirmou.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Diego Queiroz