Assembleia Legislativa inaugura sala de apoio aos vereadores do estado

Espaço dispõe de estrutura para contribuir com trabalhos dos parlamentares.

A Assembleia Legislativa de Rondônia inaugurou a sala de apoio aos vereadores do estado, localizada na Escola do Legislativo. O evento aconteceu na tarde desta terça-feira (28), com coletiva de imprensa e presença de parlamentares de várias cidades. A solicitação do espaço surgiu no Fórum dos Legisladores, ocorrido em maio deste ano.

A sala visa atender às necessidades dos representantes das câmaras municipais, no que tange à atividade parlamentar. No espaço, os vereadores poderão fazer reuniões, imprimir documentos, realizar telefonemas, entre outras ações que possam contribuir com os trabalhos do agente político.

De acordo com a presidente da União das Câmaras e Vereadores do Estado de Rondônia (Ucaver), Rosária Helena, essa demanda é antiga, mas só agora foi atendida. No estado, há mais de 500 vereadores atualmente. “Estamos muito felizes. Esse é um momento ímpar. Estou no sexto mandato e é a primeira vez que vejo isso”, comemorou.

O presidente da Assembleia, Alex Redano (Republicanos), explicou que os vereadores recebem diversos pedidos, mas nem sempre dispõem das ferramentas para atendê-los. Para isso, precisam procurar outras instâncias e poderes. Dessa forma, quando vieram para a capital, terão um ponto de apoio na cidade.

O funcionamento da sala será das 7h30 às 18h. “O objetivo principal é proporcionar uma melhor qualidade nos trabalhos dos vereadores. Aqui eles terão toda uma estrutura funcional. Muitos vereadores vêm para Porto Velho e têm dificuldades. A sala está disponível para todos os vereadores do estado, independente de cidade e partido”, enfatizou o presidente.

Texto: Secom/ALERO

Foto: Diego Queiroz/ALERO