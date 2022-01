Assembleia Legislativa promove testagem de Covid-19 em servidores e trabalhadores terceirizados

Ação do presidente Alex Redano mostra preocupação com a saúde de trabalhadores para o pleno desenvolvimento das atividades do legislativo estadual

A Assembleia Legislativa de Rondônia promoveu na manhã desta terça-feira, 18, a realização de testes de Covid-19 para servidores e trabalhadores terceirizados. A coleta dos exames aconteceu no salão nobre da Casa e obedeceu a todos os protocolos estabelecidos pelos órgãos da saúde para prevenção da pandemia de Coronavírus. Um espaço foi organizado no Salão Nobre para receber a equipe do Lacen e os funcionários. A Assembleia deu suporte na organização e na higienização do local.

A ação foi uma iniciativa do presidente Alex Redano (Republicanos) e da mesa diretora da Assembleia que buscaram a disponibilização de kits e servidores para as coletas dos exames. A preocupação de Redano se dá pelo crescimento do número de infectados por Coronavírus na cidade de Porto Velho e como uma forma de prevenção para o retorno das atividades legislativas da Assembleia, com o fim do recesso parlamentar.

“Quero agradecer ao Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia (Lacen), que atendeu ao nosso pedido e realizou na manhã desta terça-feira (18) um mutirão de testagem para a covid-19 com os servidores da Assembleia Legislativa. A medida tem um caráter preventivo, pois há um número elevado de servidores com sintomas gripais na Casa de Leis. Apesar do recesso parlamentar, as atividades seguem nos gabinetes e nos diversos setores do Parlamento e é importante identificar os casos de covid-19 e isolar essas pessoas, com os devidos cuidados e o tratamento. Quero agradecer ao Lacen e à mobilização dos servidores e reforço a minha posição em defesa da vacinação, conclamando a quem ainda não completou o seu ciclo vacinal, que possa buscar fazê-lo”, disse.

Para o Secretário Geral da Assembleia, Marcos Matos, a ação do presidente Alex Redano mostra a preocupação da mesa diretora com os seus servidores e terceirizados. “Preocupado com a saúde dos servidores, o Presidente Alex Redano e os demais membros da mesa diretora buscaram esse apoio e foram prontamente atendidos. A coleta dos testes aconteceu dentro dos protocolos de prevenção da Pandemia e foi uma ação para salvaguardar a saúde dos servidores e da própria população que busca na Assembleia Legislativa apoio aos seus pleitos. Quero agradecer a todos os servidores e trabalhadores terceirizados que atenderam ao nosso chamado e compareceram para fazer a coleta dos exames. Esperamos em breve conseguir mais kits para a testagem dos servidores que eventualmente não foram atendidos nesta primeira ação”, disse.

Texto e foto: Jocenir Sergio Santanna-ALE/RO