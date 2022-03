Assembleia Legislativa vai realizar audiência pública para discutir a regularização fundiária de Rio Pardo

Presidente Alex Redano se reuniu com comitiva do distrito e confirmou a realização da audiência

A necessidade de regularização fundiária do distrito de Rio Pardo, em Porto Velho, vai ser debatida em audiência pública, programada para o dia 22 de abril, às 10hs, na localidade que abriga cerca de 10 mil habitantes, mas enfrentam dificuldades em razão das questões legais que se arrastam há anos.

A confirmação é do presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), que se reuniu com uma comitiva de moradores do distrito, nesta semana. A audiência promovida pelo Parlamento Estadual, deverá reunir moradores, a bancada federal, membros de órgãos e instituições envolvidas diretamente nessa questão.

“A região está ocupada há anos, as famílias moram e trabalham na área. O caminho correto é o de buscar a regularização fundiária das áreas já antropizadas, onde estão mais de duas mil propriedades e um rebanho bovino superior a 300 mil cabeças. Essa audiência vai debater uma saída para o impasse, que acreditamos passar por um amplo estudo socioeconômico e ambiental”, disse Redano.

Tubos

Alex Redano, atendendo ao pedido das lideranças de Rio Pardo, anunciou a destinação de R$ 200 mil em recursos para a compra de tubos corrugados, para a troca de pontes de madeira nas estradas vicinais da região, que se destaca pela produção de café, leite e gado de corte.

